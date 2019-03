Difesa: 26 gennaio ‘Giornata dell’Alpino’, eroi nella campagna di Russia/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Del resto l’Associazione nazionale alpini, “nel corso delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese, si è distinta per l’altruismo e per lo slancio con cui ha prestato il proprio soccorso alle popolazioni colpite, grazie ad una operatività che si fonda, […]

(AdnKronos) – Del resto l’Associazione nazionale alpini, “nel corso delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese, si è distinta per l’altruismo e per lo slancio con cui ha prestato il proprio soccorso alle popolazioni colpite, grazie ad una operatività che si fonda, oltre che sul personale militare professionale, anche su volontari in grado di coordinare con efficienza e con tempestività tutte le attività di intervento e di soccorso”.

Basti ricordare gli interventi in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto di Messina del 1908, nel disastro del Vajont nel 1963, nei terremoti del Friuli, dell’Irpinia e del Molise, nell’alluvione della Valtellina del luglio 1987 e ancora nel sisma in Umbria e nelle Marche del 1997 e nel recente terremoto dell’Aquila.

Per la celebrazione della Giornata la proposta di legge prevede la promozione e l’organizzazione di cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull’importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli Alpini. Iniziative che dovranno essere promosse anche all’interno delle scuole “per l’alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la ‘Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino'”.