Sicilia: Area integrata Stretto, ‘continuità territoriale aiuta lo sviluppo’.

Palermo, 2 mar. (AdnKronos) – I presidenti delle territoriali regionali Alessandro Albanese, vicario di Sicindustria, Antonello Biriaco di Confindustria Catania e Diego Bivona di Confindustria Siracusa “apprezzano l’iniziativa dell’accordo siglato tra il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’assessore alle infrastrutture della Regione Calabria Roberto Musmanno”.

“L’accordo tra le due regioni apre la strada al tema della Continuità territoriale e quindi al Ponte sullo Stretto, che ci deve vedere connessi ai mercati del NordEuropa mettendo in campo lo stesso impegno profuso sulla TAV per il corridoio 7″, dicono i tre rappresentanti di Confindustria.

“La collaborazione in materia di mobilità e sistemi di trasporto può portare ad importanti traguardi infrastrutturali che possono aiutare finalmente l’economia delle due regioni ad uscire dall’isolamento. Fare sistema è l’unico modo di superare il gap ed il ritardo rispetto all’Italia e all’Europa. L’obiettivo ambizioso della Sicilia è quello di sfruttare appieno le potenzialità portuali e terrestri per essere davvero il crocevia del Mediterraneo verso l’Europa. Saremo a fianco della Regione e sosterremo tutte le iniziative che verranno assunte per tale fondamentale risultato”.