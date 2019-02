Sardegna: Swg, ‘su falsi exit-poll pronti a tutelare nostra reputazione’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Swg “a tutela della professionalità dei propri ricercatori e per omaggio alla verità ed al difficile (ma prezioso) mestiere che svolgiamo”, ha deciso che “tutelerà in ogni sede la propria reputazione”. Così in una nota la società fondata a Trieste che progetta e realizza […]

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Swg “a tutela della professionalità dei propri ricercatori e per omaggio alla verità ed al difficile (ma prezioso) mestiere che svolgiamo”, ha deciso che “tutelerà in ogni sede la propria reputazione”. Così in una nota la società fondata a Trieste che progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società dopo vari episodi in cui sono stati diffusi exit-pol “falsi e completamente sballati, attribuiti ad Swg”.

Il primo episodio, rileva la società, “è accaduto due settimane fa, nella domenica del voto e dello scrutinio per le elezioni regionali in Abruzzo. Nel tardo pomeriggio diversi giornalisti, dirigenti politici e osservatori di varia natura hanno iniziato a ricevere exit-poll, falsi e completamente sballati, attribuiti ad Swg. Tale increscioso accadimento si è ripetuto questa domenica, in occasione del voto in Sardegna. A questo punto è di tutta evidenza che si tratta di una strategia voluta e pianificata”.

La società rileva che “nessun dato può essere attributo a Swg se non reperito nei nostri documenti ufficiali: invitiamo quindi tutti ad una corretta verifica delle fonti, anche per non incorrere in errori di valutazione indotti da dati falsi e costruiti ad arte per confondere e screditare il nostro lavoro”.