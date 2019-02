Legittima difesa: Orlando, ‘rinvio per nascondere contraddizioni M5S-Lega’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Noi, a differenza di Forza Italia che cerca di scavalcare a destra la Lega proponendo forse la legge del taglione, saremmo favorevoli ad un rinvio all’infinito di questo scellerato provvedimento sulla legittima difesa”. Lo dichiara Andrea Orlando, intervenendo […]

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Noi, a differenza di Forza Italia che cerca di scavalcare a destra la Lega proponendo forse la legge del taglione, saremmo favorevoli ad un rinvio all’infinito di questo scellerato provvedimento sulla legittima difesa”. Lo dichiara Andrea Orlando, intervenendo in Aula sulla richiesta di rinvio della proposta di legge.

“Però non ci sfugge – prosegue l’esponente dem – che il rinvio impedirà una discussione congrua sul testo, perché con il contingentamento impedirete una discussione seria su un provvedimento che fa uno sfregio al nostro ordinamento giuridico. E la ragione è evidente: volete mettere un velo pietoso su una contraddizione esplosa nelle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna, l’inseguimento dissennato del populismo penale utilizzato da Salvini in queste settimane premia la Lega e porta alla catastrofe il Movimento 5 Stelle”.

“Con questo rinvio – conclude Orlando – non solo state prendendo in giro il Parlamento e gli italiani, ma state prendendo in giro voi stessi, portando alla dissoluzione un movimento che ha avuto milioni di voti per la vostra totale subalternità alla Lega”.