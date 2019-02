Lavoro: dal Veneto 9,6 mln per inserimento disabili disoccupati di lungo corso (3)

(AdnKronos) – “Con questo piano, alimentato da una significativa dote finanziaria e sostenuto dal senso di responsabilità delle imprese – commenta l’assessore Donazzan – la Regione si fa carico in particolare di quei disabili che più hanno difficoltà a trovare una opportunità […]

(AdnKronos) – “Con questo piano, alimentato da una significativa dote finanziaria e sostenuto dal senso di responsabilità delle imprese – commenta l’assessore Donazzan – la Regione si fa carico in particolare di quei disabili che più hanno difficoltà a trovare una opportunità di inserimento lavorativo: si tratta di almeno 23.500 persone sugli oltre 30 mila iscritti al collocamento. Nonostante gli obblighi di legge e l’impegno di realtà cooperative e di imprese solidali, molto resta ancora da fare per assicurare a tutti la dignità di un lavoro”.

“Il lavoro è il primo fattore di riconoscimento sociale e di integrazione – conclude l’assessore Lanzarin – ed è il cardine di ogni politica di integrazione sociale, in particolare di quelle rivolte alle persone con disabilità”.