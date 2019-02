Imprese: Veneto e Lombardia prime per puntualità pagamenti

Milano, 26 feb. (AdnKronos) – Le imprese di Veneto e Lombardia guidano la classifica della regioni italiane della puntualità nei pagamenti. In Italia nel terzo trimestre 2018, secondo i dati di Cribis, i pagatori puntuali rappresentano il 36,3% del totale, in calo dell’1,9% rispetto all’anno precedente, […]

Milano, 26 feb. (AdnKronos) – Le imprese di Veneto e Lombardia guidano la classifica della regioni italiane della puntualità nei pagamenti. In Italia nel terzo trimestre 2018, secondo i dati di Cribis, i pagatori puntuali rappresentano il 36,3% del totale, in calo dell’1,9% rispetto all’anno precedente, mentre i pagamenti con oltre un mese di ritardo si attestano all’11,3%, in lieve aumento. E il 52,4% registra pagamenti con sforamento dei tempi fino a 30 giorni.

Il Veneto è la regione con la maggiore quota di pagamenti puntuali (46%), seguita dalla Lombardia, seconda a livello nazionale, con una percentuale di imprese puntuali del 45,8%, superiore alla media italiana. Il Piemonte, con un 37% di pagamenti regolari, si attesta intorno alla media nazionale, così come la Valle D’Aosta (36,9%) mentre la Liguria si ferma al 31,7%. Nel Nord Est, invece, l’Emilia-Romagna segue il Veneto con il 45,6% dei pagamenti puntuali e risulta terza a livello nazionale, il Trentino-Alto Adige registra un 43,8%, il Friuli Venezia Giulia il 42%.

Nel Centro, la percentuale dei pagamenti puntuali scende fino al 32,3%, trainata dal 42,5% di pagamenti puntuali delle Marche, contro il 25,4% del Lazio. Al Sud e nelle Isole la puntualità dei pagamenti scende al 22,6%. In particolare la Sicilia occupa l’ultima posizione del ranking regionale con il 18,2%. A livello nazionale e per tipologia merceologica delle aziende, i settori più puntuali sono i Servizi finanziari (47,7%), mentre nel Commercio al dettaglio i pagamenti alla scadenza riguardano solo il 17,3%delle imprese. Tra i comparti produttivi a mostrare maggiori criticità con ritardi nei pagamenti superiori ai 30 giorni c’è l’Agricoltura, foreste, caccia e pesca (12%).