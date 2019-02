Fincantieri: Barbagallo, ‘errore discontinuità, buona notizia riconferma Bono’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Parlare di discontinuità per Fincantieri sarebbe un errore. In questi anni, sono stati conseguiti risultati oggettivamente apprezzabili dal punto di vista industriale, occupazionale, commerciale e finanziario”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, […]

Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Parlare di discontinuità per Fincantieri sarebbe un errore. In questi anni, sono stati conseguiti risultati oggettivamente apprezzabili dal punto di vista industriale, occupazionale, commerciale e finanziario”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, per il quale la riconferma di Giuseppe Bono ai vertici di Fincantieri “sarebbe una buona notizia”. “E’ necessario confermare, consolidare e rafforzare questo percorso che sta offrendo garanzie di sviluppo e prospettive di grande interesse”, dice Barbagallo.

“Ovviamente, non spetta al sindacato – puntualizza il numero uno della Uil – dare indicazioni sull’amministratore delegato. E’ del tutto evidente, però, che Giuseppe Bono è stato un protagonista di questa politica industriale che ha reso Fincantieri leader nel mondo: la sua riconferma – sottolinea – sarebbe una buona notizia”.