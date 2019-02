Alimenti: a Mestre cento piccoli detective a caccia di ‘intrusi’ nei mercati agricoli

Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – Che ci fa un ananas sul banco della verdura di stagione del mercato di Campagna Amica di Coldiretti a Mestre ? E’ irregolare per il disciplinare della vendita diretta degli agricoltori, ma nella logica del progetto educativo di Donne Impresa Veneto dal titolo ‘Piccoli detective […]

Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – Che ci fa un ananas sul banco della verdura di stagione del mercato di Campagna Amica di Coldiretti a Mestre ? E’ irregolare per il disciplinare della vendita diretta degli agricoltori, ma nella logica del progetto educativo di Donne Impresa Veneto dal titolo ‘Piccoli detective oggi, grandi consumatori domani’ l’intrusione ci sta tutta. Lo sanno bene i mini investigatori della scuola elementare locale ‘Tiziano Vecellio’ che oggi si sono avventurati in un percorso esplorativo tra le tipicita’ dei produttori agricoli che animano settimanalmente lo spazio di Via Palamidese in centro.

“Nessuna crociata contro la frutta tropicale – assicurano gli addetti ai lavori – ma solo un gioco, una sorta di caccia all’intruso per insegnare ai bambini i cicli della natura e cosa c’e’ nell’orto secondo stagione”.

“Riconoscere la stagionalita’, leggere la provenienza d’origine, rispettare la freschezza della verdura, della carne, sapere come il latte diventa formaggio sin dalla tenera eta’ – ha spiegato Raffaella Veronese responsabile delle imprenditrici agricole veneziane – significa gettare le basi per il futuro, imparando il consumo critico. Ogni acquisto e’ un atto di responsabilita’ che puo’ cambiare il destino dell’agricoltura e della gente che nella campagna ha investito per la qualita’ della vita di tutti’. L’iniziativa promossa a livello regionale coinvolgera’ circa 10 mila alunni, degli istituti primari, anche secondari con lezioni in classe, visite organizzate nelle fattorie didattiche e incursioni pacifiche negli oltre cento farmer’s market, addirittura in alcuni supermercati della grande distribuzione che si sono prestati come partner”.