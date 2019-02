Sardegna: Delrio, ‘noi unica alternativa a centrodestra’

Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Anche il voto in Sardegna, come già in Abruzzo, dimostra che l’unica alternativa alla destra siamo noi”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. “A Massimo Zedda e ai candidati della nostra coalizione -aggiunge- va la gratitudine per la […]

Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Anche il voto in Sardegna, come già in Abruzzo, dimostra che l’unica alternativa alla destra siamo noi”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. “A Massimo Zedda e ai candidati della nostra coalizione -aggiunge- va la gratitudine per la battaglia generosa combattuta, tra l’altro, contro ministri che dimentichi della propria responsabilità istituzionale hanno trascorso settimane in campagna elettorale. È anche evidente il messaggio per il Partito democratico e l’intero centrosinistra: serve l’unità delle forze, dei movimenti presenti sul territorio, delle esperienze civiche che con noi vogliono sconfiggere il disegno doppiamente allarmante del governo e della maggioranza di Lega e Cinquestelle: il disegno di impoverire il Paese, di trascinarlo di nuovo nel tunnel della crisi economica che distrugge il reddito dei lavoratori, dei pensionati e l’azione delle imprese e, insieme, di colpire i diritti delle persone, soprattutto dei più deboli, seminando rancore e odio”.

“Queste elezioni -conclude Delrio- ci indicano la strada per ripartire, all’insegna dell’unità e di un chiaro progetto riformista che deve avere al suo centro il lavoro e la tutela delle persone che sono più in difficoltà”.