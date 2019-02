Mafia: Chiesa Padova, il Veneto si ribella al metodo mafioso

Padova, 25 feb. (AdnKronos) – Insieme ad altre Chiese del nostro territorio, la Chiesa di Padova aderisce convintamente all’appello ‘Il Veneto si ribella al motodo mafioso’ lanciato alla comunità civile “a impegnarsi contro ogni di tipo di realtà mafiosa, e ogni illegalità insinuatasi nelle […]

Padova, 25 feb. (AdnKronos) – Insieme ad altre Chiese del nostro territorio, la Chiesa di Padova aderisce convintamente all’appello ‘Il Veneto si ribella al motodo mafioso’ lanciato alla comunità civile “a impegnarsi contro ogni di tipo di realtà mafiosa, e ogni illegalità insinuatasi nelle nostre terre”.

“Aderendo all’appello intendiamo ribadire con forza il valore della legalità a tutti i livelli, come mezzo indispensabile per raggiungere la costruzione di una società giusta: solo ciò infatti è garanzia che ogni persona, in particolare chi è più fragile, possa veder riconosciuta la propria dignità e i propri diritti, e possa esser messa nelle condizioni di espletare i propri doveri di cittadino, riappropriandosi così integralmente della propria libertà e del proprio posto nella comunità”, sottolinea la diocesi di Padova.

Aderendo all’appello la Chiesa di Padova, sottolinea “ancor più l’impegno a rendere le comunità cristiane luogo di educazione alla legalità e alla trasparenza, e di formazione di coscienze che sappiano riconoscere e impegnarsi per il bene comune”.