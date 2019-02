Mafia: Chiesa Padova, il Veneto si ribella al metodo mafioso (2)

(AdnKronos) – “Ringraziando le istituzioni e le forze dell’ordine per l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata auspichiamo che tutte le forze sane della società possano collaborare strettamente, a tutti i livelli, non ultimo quello etico e formativo, per costruire una società […]

(AdnKronos) – “Ringraziando le istituzioni e le forze dell’ordine per l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata auspichiamo che tutte le forze sane della società possano collaborare strettamente, a tutti i livelli, non ultimo quello etico e formativo, per costruire una società libera dalle mafie e da ogni modo di fare e pensare che crei opacità nel vivere comune”, sottolinea.

“Il 21 marzo Padova ospiterà la giornata nazionale per il ricordo delle vittime di mafia, promossa da Libera, con la presenza di don Luigi Ciotti: la Chiesa di Padova, sarà presente con convinzione a questo appuntamento, che ogni anno vuole rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita a causa della cieca violenza mafiosa”.