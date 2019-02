Sanità: da Regione Veneto piano prevenzione contro virus West Nile (2)

(AdnKronos) – Il tutto è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. “Di fronte a un fenomeno di entità imprevista e imprevedibile – dice la Lanzarin – l’anno scorso, primi in Italia, abbiamo reagito […]

(AdnKronos) – Il tutto è contenuto in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. “Di fronte a un fenomeno di entità imprevista e imprevedibile – dice la Lanzarin – l’anno scorso, primi in Italia, abbiamo reagito con tempestività e con un piano straordinario che ha messo in campo disinfestazioni urgenti e un finanziamento della Regione di oltre 500 mila euro. Ora, alla luce di quell’esperienza, passiamo a una fase di programmazione a largo raggio, con una pianificazione sia tecnica che operativa in grado di rispondere in maniera più incisiva ed omogenea al problema e di evitare, ovunque possibile, il proliferare dei vettori della west nile”.

“Abbiamo creato anche una task force che lavorerà al Tavolo Tecnico intersettoriale e che mette assieme Esperienze e conoscenze di tutti i soggetti coinvolti. Siamo a fianco dei Comuni, titolari degli interventi per legge nazionale, in molti modi: con la programmazione, la prevenzione, il monitoraggio, il coordinamento dei soggetti interessati e degli interventi, un contributo del 20% delle spese che saranno rendicontate dai Comuni stessi”, ha sottolineato.