Porti: Toninelli, missione fondamentale rilancio G.Tauro

Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Il porto di GioiaTauro è una infrastruttura fondamentale per la Calabria e per tutto il Paese. Le ansie dei lavoratori sono giustificate. Il mio ministero ha come missione fondamentale il suo rilancio e farà di tutto affinché il concessionario mantenga gli impegni presi”. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su twitter.