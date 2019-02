Lavoro: Confartigianato, in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) – In Veneto l’apprendistato continua a fornire un apporto positivo all’andamento all’occupazione giovanile: per il segmento dei giovani under 30 nei primi nove mesi del 2018 le assunzioni in apprendistato crescono a doppia cifra + 11,2%, con un risultato […]

Venezia, 20 feb. (AdnKronos) – In Veneto l’apprendistato continua a fornire un apporto positivo all’andamento all’occupazione giovanile: per il segmento dei giovani under 30 nei primi nove mesi del 2018 le assunzioni in apprendistato crescono a doppia cifra + 11,2%, con un risultato di gran lunga superiore alla buona crescita nazionale “ferma” al +9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di 28.521 assunzioni in nove mesi, 104 al giorno! Valori che emergono dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto su dati INPS.

“Con la progressiva riduzione degli sgravi contributivi per il contratto a tempo indeterminato – spiega Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto – l’apprendistato ha ripreso quota sino a rappresentare, nella nostra regione, più di un nuovo rapporto attivato su dieci (13,7%) per giovani under 30. In chiave territoriale, in Veneto abbiamo la seconda maggiore propensione all’utilizzo dell’apprendistato dopo quella registrata in Umbria dove si contano 17,0 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30; seguono il Piemonte con il 13,4%, la Toscana con il 13,2% e le Marche con il 12,3%”.

“L’apprendistato – prosegue il Presidente – rappresenta un canale privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con le relative assunzioni che, avendo toccato quota 28.521 nei primi 9 mesi del 2018, superano dell’80,4% le nuove assunzioni a tempo indeterminato che sono state, nello stesso periodo 15.811. Anche queste ultime in forte crescita di un più 19,5% nei 9 mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.