Camorra: Zanoni (Pd Veneto), ‘serve Commissione speciale d’inchiesta’ (2)

(AdnKronos) – “Ricordo ancora una serata che organizzai ormai nel 2012 a Paese, intitolata ‘Mafiosi a casa nostra’. Il sindaco del Carroccio mi negò la sala dicendo che il nostro Comune era indenne. Salvo vedere negli anni successivi ben tre abitazioni sequestrate grazie a legge contro le […]

(AdnKronos) – “Ricordo ancora una serata che organizzai ormai nel 2012 a Paese, intitolata ‘Mafiosi a casa nostra’. Il sindaco del Carroccio mi negò la sala dicendo che il nostro Comune era indenne. Salvo vedere negli anni successivi ben tre abitazioni sequestrate grazie a legge contro le infiltrazioni mafiose”, polemizza.

In chiusura Zanoni torna a richiamare le responsabilità della Regione: “Auspico che finalmente si diano gambe, a partire dalla dotazione finanziaria, a una legge considerata all’avanguardia la 48/2012 che prevedeva l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata, istituito nel febbraio 2017, con ben cinque anni di ritardo e ad oggi mai decollato, tant’è che non è ancora stata fatta la prevista relazione sulle sue attività. Una legge inefficace e che va rafforzata. Le infiltrazioni mafiose sono una condanna per i tanti imprenditori sani del Veneto, costretti a subire una concorrenza sleale e pericolosa: la Regione si attivi per sostenerli concretamente e non solo a parole”, conclude.