Camorra: assessore Bottacin, ‘Veneto sempre a fianco inquirenti per azzerare le mafie’ (2)

(AdnKronos) – “Non a caso da tempo abbiamo attivato una convenzione con i Carabinieri dei Nuclei Operativi Ecologici, a cui garantiamo massimo supporto e collaborazione, e successivamente ulteriori convenzioni con i Carabinieri Forestali e con i Vigili del Fuoco. Non solo: come Regione, proprio […]

(AdnKronos) – “Non a caso da tempo abbiamo attivato una convenzione con i Carabinieri dei Nuclei Operativi Ecologici, a cui garantiamo massimo supporto e collaborazione, e successivamente ulteriori convenzioni con i Carabinieri Forestali e con i Vigili del Fuoco. Non solo: come Regione, proprio a seguito di queste positive collaborazioni per la lotta agli illeciti, abbiamo promosso un tavolo interistituzionale, che è stato avviato su mia iniziativa nel 2018 in materia di emergenze ambientali, a cui partecipano oltre a Carabinieri dei NOE e Vigili del Fuoco, Arpav, Università di Padova e Anci. Tavolo che, proprio in sede di audizioni della Commissione Ecoreati, è stato definito dal comandante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un modello virtuoso da esportare a livello nazionale… Forse Ferrazzi, pur facendo parte della Commissione, anche in quell’occasione come in altre era un po’ distratto”, sottolinea l’assessore veneto.

“Non posso poi non trovare davvero imbarazzante – puntualizza Bottacin – l’affermazione in cui il senatore dubita del fatto che il sottoscritto non avrebbe capito “che il Veneto e i Veneti si proteggono denunciando i crimini e i criminali, facendo emergere gli enormi danni al nostro territorio”: è proprio ciò che infatti noi stiamo facendo a differenza di molte altre realtà”, stigmatizza.