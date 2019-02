Inps: manca accordo, verso commissario ‘traghettatore’

Roma, 15 feb. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Manca l’accordo politico. O meglio, è maturata la consapevolezza che non c’è il clima giusto, tra M5S e Lega, per nominare il successore di Tito Boeri ai vertici dell’Inps. E così, se in un primo momento era stato fatto trapelare che il commissario indicato […]

Roma, 15 feb. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Manca l’accordo politico. O meglio, è maturata la consapevolezza che non c’è il clima giusto, tra M5S e Lega, per nominare il successore di Tito Boeri ai vertici dell’Inps. E così, se in un primo momento era stato fatto trapelare che il commissario indicato dal governo sarebbe poi divenuto presidente -sbrigati tutti i tecnicismi del caso- in queste ore, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo M5S, si sarebbe giunti a un altro tipo di decisione per sbrogliare il nodo Inps: scegliere un commissario ‘traghettatore’, dal basso profilo, per gestire questa fase delicata, con reddito di cittadinanza e quota 100 ai nastri di partenza.

E intanto consentire al governo di prendersi i tempi giusti, dettati tra l’altro dall’istruttoria di nomina della nuova governance dell’Istituto di previdenza. Alla guida del quale il M5S vedrebbe bene Pasquale Tridico, il ‘padre’ del reddito di cittadinanza. Manca però l’accordo con la Lega -uscita fortificata dalle elezioni in Abruzzo- mentre il M5S, che dalle consultazioni di domenica scorsa è uscita con le ossa rotte, non vorrebbe comunque cedere il passo lasciandosi sfilare la poltrona Inps. A Matteo Salvini, raccontano alcuni beninformati, i 5 Stelle avrebbero offerto la presidenza Inail, ma il vicepremier e leader della Lega avrebbe fatto spallucce: una poltrona di poco peso, quella dell’Inail, per il responsabile del Viminale.

Sul nome del commissario ‘traghettatore’ bocche cucite: “ma sarà di basso profilo, quindi è ovvio che Tito Boeri”, il cui mandato da presidente scade domani, “sia fuori dai giochi”, viene assicurato. Resterebbe ancora in corsa Mauro Nori anche se oggi è arrivato uno stop dal sottosegretario Stefano Buffagni: la sua nomina è una “notizia da pensionare”, ha scritto su twitter.