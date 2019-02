Autonomia: Giorgetti (FdI), ‘richiesta del Veneto non è egoismo del Nord’

Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – “Il continuare a definire la richiesta del Veneto allo Stato, di attuare quanto già previsto dalla Costituzione, egoismo del nord è suicida per il Sud”. Così interviene Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli […]

Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – “Il continuare a definire la richiesta del Veneto allo Stato, di attuare quanto già previsto dalla Costituzione, egoismo del nord è suicida per il Sud”. Così interviene Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia, che continua: “Troppo facile utilizzare la questione meridionale, vera e da risolvere nell’interesse dell’intera Nazione, a fini elettorali evitando di entrare nel merito dei problemi di cui è figlia”.

“L’accordo sull’autonomia differenziata – prosegue il Vicepresidente – è assolutamente positivo e finalmente dà seguito alla volontà di milioni di veneti che hanno votato e scelto di trattenere gran parte delle materie e le relative risorse nella propria Regione. Dopo 16 mesi di trattative dove il Movimento Cinque Stelle si è distinto come sempre per essere il partito del “no” e del “regresso”, arriva sul tavolo del consiglio dei Ministri l’intesa tanto auspicata. Speriamo solo non facciamo l’ennesima barricata”.