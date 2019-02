Autonomia: Giorgetti (FdI), ‘richiesta del Veneto non è egoismo del Nord’ (2)

(AdnKronos) – “Sinceramente – sostiene Giorgetti – non capisco la paura dei colleghi e dei tanti esponenti del Sud dei vari partiti; l’autonomia è garanzia di trasparenza e di responsabilità, conviene a tutti. È necessario che da Nord a Sud si eliminino gli sprechi, le opere inutili, la […]

(AdnKronos) – “Sinceramente – sostiene Giorgetti – non capisco la paura dei colleghi e dei tanti esponenti del Sud dei vari partiti; l’autonomia è garanzia di trasparenza e di responsabilità, conviene a tutti. È necessario che da Nord a Sud si eliminino gli sprechi, le opere inutili, la corruzione e si ristabilisca un sistema che deve privilegiare virtù e non vizi”.

“Nessuno – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – mette in discussione l’unità nazionale. L’approvazione di questo provvedimento sia stimolo per un confronto politico alto, su come modernizzare lo Stato e su come far funzionare meglio la nostra Nazione per renderla efficace e credibile. L’unica certezza è che la conservazione dello status quo ucciderà l’Italia e chi la ama non deve permetterlo”.