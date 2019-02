Governo: lunedì Conte in Molise, Basilicata e Sardegna

Roma, 8 feb. (AdnKronos) – Domani, alle ore 11, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà al Quirinale per la celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’, mentre lunedì girerà tre regioni diverse -Molise, Basilicata e Sardegna- per la presentazione delle modalità di avvio dei programmi […]

Roma, 8 feb. (AdnKronos) – Domani, alle ore 11, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà al Quirinale per la celebrazione del ‘Giorno del Ricordo’, mentre lunedì girerà tre regioni diverse -Molise, Basilicata e Sardegna- per la presentazione delle modalità di avvio dei programmi di sviluppo territoriali. Alle 9.30 il premier sarà infatti in Prefettura a Campobasso, alle ore 12 a Potenza, al Teatro Stabile, infine volerà a Cagliari, dove è atteso in Prefettura alle ore 15.30.

Martedì, alle ore 11, il presidente del Consiglio parteciperà all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato. L’appuntamento è a Palazzo Spada. Alle ore 17 prenderà parte alla seduta plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. Giovedì, alle 9.30, Conte sarà alla Cerimonia di apertura della 42esima sessione del Consiglio dei governatori del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), a Roma, nelle sede Fao in viale delle Terme di Caracalla; alle 16 prenderà parte al 90esimo anniversario dei Patti Lateranensi a Palazzo Borromeo. Venerdì in agenda la partecipazione all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte dei Conti, dove il premier è atteso alle ore 11.30.