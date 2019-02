Tav: Finco (Lega Veneto), ‘Toninelli esca dal blog e si cali nella realtà’

Venezia, 6 feb. (AdnKronos) – “Il M5S alle elezioni ha vinto al lotto, e ora governa il Paese. Ma non si può governare così: bloccando ogni cosa, essere contrari su tutto, e alla Tav in primis”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco all’Adnkronos critica decisamente […]

Venezia, 6 feb. (AdnKronos) – “Il M5S alle elezioni ha vinto al lotto, e ora governa il Paese. Ma non si può governare così: bloccando ogni cosa, essere contrari su tutto, e alla Tav in primis”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco all’Adnkronos critica decisamente la posizione dei pentastellati sulla grande infrastrutture che spiega: “Non collega solo Torino a Lione, come pensa il ministro Toninelli, ma è un asse infrastrutturale fondamentale per collegare l’Est e l’Ovest dell’Europa”.

“La posizione per il Sì alla Tav non è la posizione della Lega, ma è la posizione di tutto il Veneto: industriali, artigiani, commercianti, amministratori locali di ogni colore politico – sottolinea Finco – insomma, non si può bloccare un’opera come la Tav e frenare Regioni come Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, l’area più industrializzata del Paese. E lo stesso vale per il tunnel del Brennero, vitale per le imprese della nostra Regione”, avverte il capogruppo della Lega in Veneto.