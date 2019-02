Foibe: assessore Donazzan presenta a Verona e Vicenza fumetto ‘Foiba Rossa’ (2)

(AdnKronos) – Per iniziativa della Regione Veneto e in collaborazione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, la pubblicazione dedicata a Norma Cossetto verrà distribuita alle classi di terza media del territorio veneto che la richiederanno.

“Norma Cossetto […]

(AdnKronos) – Per iniziativa della Regione Veneto e in collaborazione con la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, la pubblicazione dedicata a Norma Cossetto verrà distribuita alle classi di terza media del territorio veneto che la richiederanno.

“Norma Cossetto – ricorda l’assessore Donazzan – studentessa istriana allieva dell’università di Padova, barbaramente torturata e uccisa nella foiba di Villa Surani, è il simbolo di una tragedia tardivamente riconosciuta dalla Repubblica italiana e che noi abbiamo il dovere di far conoscere ai giovani studenti del Veneto. Non perché lo impone una legge, ma perché quella pagina di storia, colpevolmente taciuta, è ancora assente dai libri di testo e dai programmi scolastici. La Regione del Veneto, che per storia, cultura e tradizione è fortemente legata alle terre di Istria e Dalmazia, e la cui Università di Padova, su proposta dell’allora Rettore Concetto Marchesi concesse la laurea honoris causa post mortem a Norma, ha il compito, più di altri, di far conoscere l’orribile tragedia della pulizia etnica fatta dai partigiani di Tito ai danni di quelle popolazioni, colpevoli solo di essere italiane”.