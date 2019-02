Pd: Giachetti chiede confronto Tv, per ora ok da Martina (2)

(AdnKronos) – Ma non solo tv. Anzi i candidati alla segreteria dem hanno già fissati in agenda una seri di appuntamenti in giro per l’Italia. Martina sarà in tutte le regioni e tra le iniziative rilevanti ci sarà quella di domenica 17 a Bologna per un evento su ambiente e sostenibilità. E poi diverse […]

(AdnKronos) – Ma non solo tv. Anzi i candidati alla segreteria dem hanno già fissati in agenda una seri di appuntamenti in giro per l’Italia. Martina sarà in tutte le regioni e tra le iniziative rilevanti ci sarà quella di domenica 17 a Bologna per un evento su ambiente e sostenibilità. E poi diverse tappe nel Mezzogiorno: oggi in Campania a San giorgio a cremano e Vico Equense, poi in Sicilia, ancora Campania, poi Basilicata, Calabria, Puglia. La chiusura della campagna, il 2 marzo sarà a Ventotene per un’iniziativa con i giovani sull’Europa.

E l’Europa sarà invece il tema con cui Roberto Giachetti aprirà la campagna per le primarie. Sarà sabato a Danzica per rendere omaggio al sindaco ucciso. Anche per Zingaretti l’agenda è fitta di appuntamenti in giro per l’Italia specie nelle regioni in cui è stato meno finora, come la Sicilia. Nei prossimi giorni ci saranno anche delle iniziativa nazionali di ‘Piazza Grande’. Il 10 febbraio a Bologna con un evento tutto sulle donne, il 12 febbraio a Firenze su scienza e tecnologia, il 15 a Milano su l’economia ‘giusta’ e il 16 a Napoli ci sarà una ‘Piazza Grande’ dedicata alla cultura a cui potrebbero partecipare attori, registi, scrittori che hanno sottoscritto la candidatura di Zingaretti.