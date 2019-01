Foibe: Gruppo Zaia, Regione Veneto sospenda contributi ad Anpi Rovigo (2)

(AdnKronos) – “C’è poi da considerare che gli iscritti che hanno effettivamente combattuto durante la Resistenza sono pochissimi – osserva Sandonà – Quella che era nata per portare avanti i valori della Liberazione dal nazifascismo e per tramandare la memoria di un determinato periodo […]

(AdnKronos) – “C’è poi da considerare che gli iscritti che hanno effettivamente combattuto durante la Resistenza sono pochissimi – osserva Sandonà – Quella che era nata per portare avanti i valori della Liberazione dal nazifascismo e per tramandare la memoria di un determinato periodo storico del nostro Paese, ormai è diventata un’associazione che si occupa di semplice propaganda politica”.

“Per questo – conclude Luciano Sandonà – chiedo alla Giunta regionale cosa intenda fare per sospendere qualsiasi attività di supporto economico all’associazione e per attivarsi presso il Governo affinché anche a livello statale siano interrotte tutte le sovvenzioni”.