Sostenibilità: al via Progress Tech Transfer, fondo per valorizzazione tecnologie

Milano, 24 gen. (AdnKronos) – Mito Technology lancia Progress Tech Transfer, un nuovo fondo finalizzato al trasferimento e alla valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità. Il fondo ha una dotazione di 40 milioni di euro sottoscritti pariteticamente dal Fondo Europeo degli Investimenti, con fondi InnovFin – Eu Finance for Innovators, strumento finanziario sviluppato nell’ambito di Horizon 2020, e da Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito della piattaforma Itatech. E’ previsto un ampliamento della raccolta con il coinvolgimento di investitori istituzionali e professionali.

Il fondo ha un focus definito e una connotazione tecnologica aperta, puntando a ricercare investimenti che ambiscano a offrire soluzioni in tema di sostenibilità a diversi livelli: ambientale, energetico, climatico, produttivo, industriale, logistico, sociale e finanziario.

Mito Technology sarà l’advisor del fondo e assicurerà il collegamento con il mondo della ricerca in Italia per lo scouting di tecnologie. Francesco De Michelis, amministratore delegato di Mito Technology, ha spiegato che con l’iniziativa “puntiamo a sostenere e finanziare alcune tra le migliori tecnologie sviluppate dalla ricerca pubblica italiana, che, per carenti risorse economiche, faticano a maturare e a raggiungere il mercato”.