Pd: Martina, ‘no dibattito autoreferenziale’

Roma, 24 gen. (AdnKronos) – “Dopo aver ricordato ieri a Genova Guido Rossa, oggi sono stato ai cancelli della FCA di Cassino e ora sono in viaggio per Pescara. Domani ancora in Liguria, sabato a Roma con Matteo Richetti e domenica con Simona, giorno della Memoria, a Matera con tante ragazze e ragazzi […]

Roma, 24 gen. (AdnKronos) – “Dopo aver ricordato ieri a Genova Guido Rossa, oggi sono stato ai cancelli della FCA di Cassino e ora sono in viaggio per Pescara. Domani ancora in Liguria, sabato a Roma con Matteo Richetti e domenica con Simona, giorno della Memoria, a Matera con tante ragazze e ragazzi a riflettere sulla memoria, sulla cultura e sul nostro futuro”. Lo scrive il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina in un post su Facebook.

“La nostra campagna per le primarie del 3 marzo – prosegue Martina – sarà nel Paese. Un viaggio nell’Italia che vuole combattere la paura con la speranza. Sarà un percorso di ascolto e proposta per l’alternativa a Lega e Cinque Stelle. Non mi interessa un dibattito autoreferenziale tra candidati, mi interessa coinvolgere quanti più cittadini insieme a noi per l’alternativa. Mi interessa parlare con gli operai di Terni come con i riders di Bologna. Con i cittadini della piazza SiTav di Torino. Con le insegnanti di Milano come con i pensionati di Ancona o gli imprenditori della Brianza. Mi interessa andare in provincia di Vicenza come nell’area metropolitana di Napoli. E ovunque si possano ricostruire rapporti con persone che cercano il Pd per l’alternativa”.