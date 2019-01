Pd: guerra di cifre Martina-Zingaretti su La Spezia e Veneto

Roma, 24 gen. (AdnKronos) – Guerra di cifre tra le mozioni Martina e Zingaretti sui risultati dei congressi di circoli a La Spezia e in Veneto. I comitati dei due candidati danno numeri diversi e opposti: ciascuno si intesta la vittoria. Nel caso del Veneto per fonti parlamentare vicine alle mozione […]

Roma, 24 gen. (AdnKronos) – Guerra di cifre tra le mozioni Martina e Zingaretti sui risultati dei congressi di circoli a La Spezia e in Veneto. I comitati dei due candidati danno numeri diversi e opposti: ciascuno si intesta la vittoria. Nel caso del Veneto per fonti parlamentare vicine alle mozione Martina, l’ex segretario avrebbe superato Nicola Zingaretti 2840 voti contro 2815 e avrebbe vinto nelle province di Belluno, Padova e Verona.

Dalle parti di Zingaretti invece danno un quadro completamente diverso: “Nicola Zingaretti vince anche in Veneto. Con il 43,5 %, ovvero 5758 voti degli iscritti, stacca di otto punti Maurizio Martina fermo al 35,3 % con 4677 voti. Terzo Roberto Giachetti al 18,8 % con 2492 voti, si legge in una nota del comitato.

Stessa dinamica a La Spezia in cui ognuno dei due candidati si assegna la vittoria. Dal fronte Martina interviene la ligure Raffaella Paita: “Ho letto agenzie sull’affermazione di Zingaretti alla Spezia. Tengo a precisare per amore di verità che a Spezia ha vinto Martina con il 54% dei voti mentre Zingaretti si è fermato al 41%. Tutto qui, la verità, per il rispetto che merita la volontà dei nostri iscritti”.