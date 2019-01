Pd: Piccione(mozione Zingaretti), ‘in Sicilia si sta consumando il peggio’

Roma, 23 gen. (AdnKronos) – “Io francamente non lo so il perchè di tutti questi ritardi nei congressi in Sicilia. Ma quello che so è che qui in Sicilia si sta consumando il peggio a cui si può assistere”. Teresa Piccione, area Zingaretti ed ex-sfidante di Davide Faraone per la segreteria regionale […]

Roma, 23 gen. (AdnKronos) – “Io francamente non lo so il perchè di tutti questi ritardi nei congressi in Sicilia. Ma quello che so è che qui in Sicilia si sta consumando il peggio a cui si può assistere”. Teresa Piccione, area Zingaretti ed ex-sfidante di Davide Faraone per la segreteria regionale siciliana poi ritiratasi -in polemica- dalla corsa, non usa giri di parole quando le viene chiesto che cosa stia accadendo nella regione visto che, a differenza del resto d’Italia, i congressi tra gli iscritti dem stanno andando molto a rilento.

“Diciamo che si stanno svolgendo un po’ a macchia di leopardo ma il problema -dice all’Adnkronos- è l’atteggiamento tracotante da parte di chi gestisce la maggioranza, i renziani insomma. Le commissioni per il congresso dovrebbero decidere tutto all’unanimità e invece la minoranza viene schiacciata e si va avanti come treni”. Ma questo come incide sul ritardo nei congressi? “Mah… probabilmente non volevano nemmeno celebrarli. C’è un atteggiamento ostruzionistico”.

Ostruzionistico in che senso? Nei confronti della mozione Zingaretti? “Porto solo un esempio: dall’anagrafe di Palermo sono stati esclusi illegittimamente alcuni circoli che hanno sempre votato. Più di mille iscritti vengono esclusi e non sappiamo su quale motivazione visto che questi circoli hanno votato per il congresso 2017. Guarda caso si tratta di circoli che sono della parte avversa rispetto a quella della maggioranza… E questo sta accadendo anche in alcuni paesi della provincia. E’ veramente ignobile”. La commissione congresso del Nazareno è stata coinvolta? “Certo, il nazionale sa tutto e vedremo cosa deciderà”.