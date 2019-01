Vaccini: D’Uva, ‘M5S a favore, iniziativa Cunial autonoma’

Roma, 22 gen. (AdnKronos) – “Prendiamo le distanze dall’iniziativa della deputata Sara Cunial, nell’organizzare una conferenza stampa alla Camera dei Deputati dell’associazione vicina ai no-vax Corvelva”. Lo dichiara Francesco D’Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

Roma, 22 gen. (AdnKronos) – “Prendiamo le distanze dall’iniziativa della deputata Sara Cunial, nell’organizzare una conferenza stampa alla Camera dei Deputati dell’associazione vicina ai no-vax Corvelva”. Lo dichiara Francesco D’Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

“Cunial ha prenotato la sala in completa autonomia e a titolo personale, senza informare il MoVimento 5 Stelle, che sulle politiche vaccinali ha già avuto modo di chiarire la sua posizione. Abbiamo infatti detto più volte che il MoVimento 5 Stelle è favorevole alle vaccinazioni e chi, al suo interno, mette in dubbio il valore della scienza, non rispecchia il comune sentire”.