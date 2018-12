Moda: Aldo cresce in Italia e raggiunge 37 punti vendita nel 2018

Milano, 18 dic. (AdnKronos) – Il marchio canadese di calzature e accessori Aldo rafforza la sua presenza sul mercato italiano, continuando la strategia di espansione retail in partnership con la società Gaia, che si conclude quest’anno con il raggiungimento di un totale di 37 punti vendita in […]

Milano, 18 dic. (AdnKronos) – Il marchio canadese di calzature e accessori Aldo rafforza la sua presenza sul mercato italiano, continuando la strategia di espansione retail in partnership con la società Gaia, che si conclude quest’anno con il raggiungimento di un totale di 37 punti vendita in Italia e oltre 3.000 nel mondo. Il 2018, dopo le aperture di Oriocenter (Bergamo), Catania, Palermo, Cagliari, Arezzo e Vicolungo e di uno shop in shop a Roma, si conclude con le più recenti aperture di Trapani, un quarto store a Palermo in via Maqueda e uno a Salerno.

“Nonostante una situazione generale di mercato non propriamente entusiasmante, il piano di Gaia per lo sviluppo del marchio Aldo sul territorio nazionale è andato avanti secondo quanto programmato. A fine 2018 ha preso finalmente il via anche la strategia di vendita e comunicazione ‘omnichannel’ di cui la parte e-commerce rappresenta un pilastro fondamentale. La partnership con Coin proseguirà anche nel 2019 in cui sono previste due nuove aperture nelle città di Varese e Mestre, sede storica del Gruppo veneto” spiega Luca Ghidini, Ceo di Gaia. Nel primo semestre 2019, in calendario nuove aperture nelle città di Verona, Roma, con due punti vendita, e Siracusa. Entro gennaio sarà pronto il piano di espansione retail per il secondo semestre che andrà a completare lo scenario del 2019.