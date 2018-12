Lombardia: in primo semestre oltre 20% compravendite di tutta Italia

Milano, 15 dic. (AdnKronos) – La Lombardia è la regione italiana in cui sono stati scambiati più immobili nel 2017. E nel 2018 il mercato immobiliare lombardo ha registrato ulteriori segnali di crescita. Secondo l’Indagine sulle economie regionali della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2018 il […]

Milano, 15 dic. (AdnKronos) – La Lombardia è la regione italiana in cui sono stati scambiati più immobili nel 2017. E nel 2018 il mercato immobiliare lombardo ha registrato ulteriori segnali di crescita. Secondo l’Indagine sulle economie regionali della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2018 il numero complessivo delle compravendite di abitazioni è, infatti, aumentato del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. Nel 2018 la crescita è continuata in tutta Italia, aumentando nel primo semestre dell’11,5% rispetto al primo semestre 2017; oltre la metà delle compravendite, come racconta il rapporto annuale dei dati statistici notarili, avviene al Nord (55,39%) con la Lombardia che rappresenta la regione nella quale sono stati scambiati più immobili.

I dati ripresi nell’approfondimento settimanale di #LombardiaSpeciale, indicano anche che solo nel primo semestre 2018 in Lombardia sono state registrate quasi 90.000 compravendite (20,22%), con il Piemonte che arriva a 43.000 (9,69%), il Veneto a 41 mila (9,28%), il Lazio a circa 38.300 (8,65%) e l’Emilia-Romagna a 34.200 (7,72%).

“Tutto ciò che muove l’economia e produce benefici per i lombardi – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Urbanistica, Pietro Foroni – va valutato positivamente. Guardando specificatamente al settore immobiliare, noi puntiamo in maniera forte e decisa sulla riqualificazione e sul recupero delle aree dismesse. Un modo di agire finalizzato a evitare consumo del suolo, valorizzando ciò che di costruito già esiste, rigenerando strutture ed edifici inutilizzati o abbandonati. Una politica apprezzata in generale dai cittadini, ma anche da chi decide di fare nuovi investimenti a Milano e in Lombardia, come testimoniano i dati di questa ricerca”.