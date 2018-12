Tav: a Verona sabato manifestazione per il ‘Si’ in Veneto (2)

(AdnKronos) – Il Comitato Infrastrutture Veneto – Veneto Si’ Tav “è un’associazione apolitica e apartitica ed è costituita da enti e associazioni di tutto il Veneto, in rappresentanza del mondo delle imprese e del no profit che potranno aderire in qualsiasi momento per dare ancora più […]

(AdnKronos) – Il Comitato Infrastrutture Veneto – Veneto Si’ Tav “è un’associazione apolitica e apartitica ed è costituita da enti e associazioni di tutto il Veneto, in rappresentanza del mondo delle imprese e del no profit che potranno aderire in qualsiasi momento per dare ancora più forza e credibilità al movimento”.

Tra le sigle che hanno già deciso di sostenere il Comitato: Associazione Verona Network (che a sua volta rappresenta 61 enti e istituzioni veronesi), Associazione APIndustria CONFIMI – Piccole Medie Imprese di Verona (in rappresentanza dei suoi 1000 iscritti) e Vicenza, Confartigianato Veneto e Verona, Casa Artigiani Verona assieme a Padova Rovigo e Venezia, Confagricoltura, CISL Veneto e Verona, UIL Verona, UGL Veneto e Verona, Associazione Innoval – Innovazione Valpantena Lessinia , Finval, Associazione Rete Popolare, Associazione Veneto Popolare Padova, Confartigianato Veneto, CISL, Associazione EWMD Verona, Associazione le Donne di Verona Rete al Femminile.