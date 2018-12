Rifiuti: Veneto leader nella raccolta differenziata

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) – “Il Veneto, usando un termine ciclistico, ancora una volta si conferma leader a livello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani, vincendo tappa e giro con ampio distacco”. Lo afferma l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, commentando […]

Venezia, 10 dic. (AdnKronos) – “Il Veneto, usando un termine ciclistico, ancora una volta si conferma leader a livello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani, vincendo tappa e giro con ampio distacco”. Lo afferma l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, commentando i dati forniti da Ispra sulla raccolta differenziata.

“Quasi 20 punti percentuali sopra la media nazionale – sottolinea l’assessore – e un buon numero di punti rispetto anche alla media del Nord Italia sono un dato inequivocabile della virtuosità e serietà dei Veneti ma anche di una cultura che le Istituzioni, con la Regione capofila, hanno negli anni consolidato e sviluppato in materia”.

“Il 73,6% a livello regionale, con le vette della provincia di Treviso, vicina al 90%, e di Belluno, superiore all’80% – conclude Bottacin –, sono un ulteriore segnale di quanto il Veneto meriti maggiore autonomia per poter migliorare ancora risultati già comunque eccezionali”.