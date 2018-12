Maltempo: forte vento a Palermo, alberi abbattuti e cartelloni divelti

Palermo, 10 dic. (AdnKronos) – Alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. A Palermo sono numerosi i danni e i disagi creati dal forte vento che da ieri soffia su tutta Sicilia occidentale. In via Parlatore la strada è stata chiusa a causa della caduta di un albero che si è abbattuto […]

Palermo, 10 dic. (AdnKronos) – Alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. A Palermo sono numerosi i danni e i disagi creati dal forte vento che da ieri soffia su tutta Sicilia occidentale. In via Parlatore la strada è stata chiusa a causa della caduta di un albero che si è abbattuto si una macchina in sosta. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in via Principe di Belmonte e in via Campolo per una lastra di marmo a rischio caduta.