Cinema: domani al teatro Goldoni di Venezia anteprima ‘Il destino degli uomini’

Venezia, dic. (AdnKronos) – Domani alle ore 18.00, al Teatro Goldoni di Venezia, sarà presentato in anteprima regionale “Il destino degli uomini”, l’ultimo lungometraggio della trilogia cinematografica dedicata alla prima guerra mondiale, sostenuta dalla Regione del Veneto e realizzata in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà.

Dopo “Fango e Gloria” e “Noi Eravamo”, si conclude con questo film la ricostruzione di alcune vicende belliche nelle quali furono impegnate le forze armate italiane di terra, di cielo e di mare: una delle iniziative inserite nel programma regionale del Centenario della Grande Guerra, con il quale si è voluto rendere omaggio ai milioni di soldati e civili che persero la vita durante quel tragico conflitto. Il film, diretto da Leonardo Tiberi, è una produzione dell’Istituto Luce Cinecittà e Baires Produzioni di Roma in associazione con Gruppo Banco Desio e con il contributo della Regione del Veneto.

Alla proiezione interverranno gli assessori regionali all’istruzione, Elena Donazzan, e alla cultura, Cristiano Corazzari. Oltre agli assessori saranno presenti anche il regista Leonardo Tiberi, l’attore protagonista Andrea Sartoretti e Maurizio Tedesco della Baires Produzioni che ha prodotto il film, realizzato in collaborazione con l’Istituto Luce.