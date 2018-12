Rifiuti: Musumeci, differenziata al 34 per cento è aumentata del 50 per cento

Palermo, 7 dic. (AdnKronos) – La raccolta differenziata in Sicilia in un anno “è aumentata del cinquanta per cento” rispetto all’ultimo dato rilevato nel 2017 che ammontava al 22,7 per cento. Nel 2018 la differenziata ha raggiunto il 34 per cento. Sono i dati presentati dal Presidente della Regione […]

Palermo, 7 dic. (AdnKronos) – La raccolta differenziata in Sicilia in un anno “è aumentata del cinquanta per cento” rispetto all’ultimo dato rilevato nel 2017 che ammontava al 22,7 per cento. Nel 2018 la differenziata ha raggiunto il 34 per cento. Sono i dati presentati dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso dell’incontro con a stampa per il primo anno di attività del Governo da lui presieduto. Oggi 1,7 milioni di siciliani fanno la raccolta differenziata, in 203 comuni con oltre il 50 per cento di differenziata. Nel 2016 erano “solo 96”, dice la Regione. Sono state poi sbloccate le procedure per il piano amianto e concessi 200 mila euro per 13 comuni virtuosi. Stanziati, ancora, 11 milioni di euro, per 22 nuovi centri di raccolti comunale.

Sul piano della riforma dei rifiuti nella nuova governance sono previsti i 27 ex Ato e le Srr vengono sostituite da 9 autorità d’ambito. Approvato anche il ‘piano stralcio’ e avviate le Vas (Valutazione ambientale stratgeica) per il nuovo Piano. Infine, sono stati nominati 87 commissari ad acta.