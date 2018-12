Veneto: Unpli premia concorso idee per valorizzare figura San Martino

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) – Realtà aumentata nei luoghi di San Martino con artisti dei paesi coinvolti. Racconti interattivi multimediali che coinvolgono la comunità locale. Queste le iniziative vincitrici del concorso di idee realizzato dall’Unpli Veneto (Unione delle Pro Loco del Veneto) […]

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) – Realtà aumentata nei luoghi di San Martino con artisti dei paesi coinvolti. Racconti interattivi multimediali che coinvolgono la comunità locale. Queste le iniziative vincitrici del concorso di idee realizzato dall’Unpli Veneto (Unione delle Pro Loco del Veneto) nell’ambito del progetto europeo NewPilgrimAge, premiate oggi a Legnago al Centro Ambientale Archeologico. I progetti saranno dunque supportati nella realizzazione. Le idee premiate sono state dunque “San Martino +” e “#smARTradio: sulle vie di San Martino”, proposte rispettivamente da Pro Loco di Revine Lago (TV) e Fondazione Radio Magica Onlus (PD-UD). Le premiazioni hanno avuto luogo a Legnago, al Centro Ambientale Ecologico.

Il progetto, presentato dalla Pro Loco di Revine Lago che ha già un’esperienza di successo col Lago Film Fest, consiste nella realizzazione di un percorso di narrazione multimediale attraverso degli interventi di illustrazione nelle città con l’utilizzo della realtà aumentata. Il progetto è strutturato in una residenza di giovani artisti e tecnici digital, provenienti dai paesi partner di progetto, sviluppata in due fasi: la prima della durata di una settimana, un momento di esplorazione e conoscenza del territorio di tre differenti location della Regione del Veneto legate alla figura di San Martino; una seconda di produzione e realizzazione di tre opere di illustrazione rese interattive grazie all’utilizzo della realtà aumentata.

Le illustrazioni, assieme ad altri elementi narrativi e informativi, contribuiranno a raccontare in modo letteralmente “straordinario” storie ed esperienze, per creare un percorso a tappe alla scoperta di luoghi e tradizioni legate allo spirito che contraddistingue la figura di San Martino. Scoprire dove si trovano le figure e i personaggi realizzati dagli artisti e dai producers multimediali, selezionati dopo la loro attenta analisi del territorio con uno sguardo molto “young”, renderà sicuramente curioso e interessante il percorso per i giovani – e non solo – turisti da tutta Europa.