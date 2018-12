Veneto: Unpli premia concorso idee per valorizzare figura San Martino (3)

(AdnKronos) – Inoltre, la commissione ha comunque stabilito che sarà varata anche la “Rete di San Martino”, un vero e proprio board strategico Veneto che riunisce enti e associazioni interessate alla figura del Santo, volta soprattutto alla realizzazione del progetto turistico-culturale […]

(AdnKronos) – Inoltre, la commissione ha comunque stabilito che sarà varata anche la “Rete di San Martino”, un vero e proprio board strategico Veneto che riunisce enti e associazioni interessate alla figura del Santo, volta soprattutto alla realizzazione del progetto turistico-culturale “Via di San Martino”.

NewPilgrimAge è il titolo del progetto europeo che l’Unpli Veneto, l’Unione delle Pro Loco del Veneto, ha ottenuto nell’ambito del programma Interreg Central Europe. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’eredità del Santo in Europa, tra cui la cosiddetta “Via di San Martino”, definita come “Strada Culturale” dal Consiglio d’Europa. Partner del progetto, assieme a Unpli, sono il Comune di Szombatherly (Ungheria), il Comune di Maribor (Slovenia), il Comune di Albenga (TO), il Comune di Dugo Selo (Croazia), il Centro di Ricerca Accademico della Slovenia, l’organizzazione non-profit Mindspace (Ungheria). Il budget totale assegnato al progetto è di 1.710,455,20 euro. L’obiettivo, dunque, è proprio quello di reinterpretare e valorizzare nell’Europa attuale i valori condivisi e l’eredità culturale di San Martino, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali con iniziative e progetti in diversi ambiti.