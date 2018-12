Veneto: Unpli premia concorso idee per valorizzare figura San Martino (2)

(AdnKronos) – L’idea progettuale, presentata da Fondazione Radio Magica Onlus, mutua un format di successo “#smARTradio: l’arte di divulgare nell’era dei social”, e lo declina su San Martino, attraverso lo strumento potente della narrazione o storytelling. Cuore del progetto, […]

(AdnKronos) – L’idea progettuale, presentata da Fondazione Radio Magica Onlus, mutua un format di successo “#smARTradio: l’arte di divulgare nell’era dei social”, e lo declina su San Martino, attraverso lo strumento potente della narrazione o storytelling. Cuore del progetto, infatti, è la realizzazione di brevi racconti d’autore adatti a più fasce d’età, commissionati con un approccio bottom up, ovvero coinvolgendo stakeholder e comunità locali in qualità di custodi di storie.

Tali racconti, ognuno dei quali è dedicato ad un singolo oggetto o tema che valorizza il patrimonio culturale legato alla figura di San Martino (per es. chiese, castelli, opere d’arte, leggende, tradizioni culturali, popolari ed enogastronomiche) diventano i moduli di base di molteplici prodotti e attività: audioracconti vocali, videoracconti illustrati, mappe cartacee del territorio, laboratori nelle scuole, spettacoli dal vivo, coprendo i tre ambiti progettuali: turistico, culturale e sociale.

L’obiettivo del concorso era quello di valorizzare l’immensa eredità culturale materiale e immateriale legata alla figura San Martino, promuovendo allo stesso tempo il territorio veneto, le sue radici e le proprie offerte turistiche e culturali, con uno sguardo al futuro. Il bando era aperto a pro loco, associazioni culturali, fondazioni, enti del terzo settore, associazioni sportive, associazioni di categoria, enti locali, scuole e imprese. Le 13 proposte arrivate sono state valutate con attenzione da un’apposita commissione che ha deliberato meritevoli le due vincitrici, che potranno dunque ora veder sviluppata la propria idea grazie allo stanziamento iniziale di progetto.