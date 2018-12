Sicilia: Centinaio, qui tanti posti con più randagi che cristiani

PAlermo, 4 dic. (Adnkronos) – “Questa estate sono andato in un posto bellissimo, ma con più cani randagi che cristiani e immondizia raccolta una volta alla settimana”. A raccontarlo è stato il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, intervenendo a un convegno nella sede […]

PAlermo, 4 dic. (Adnkronos) – “Questa estate sono andato in un posto bellissimo, ma con più cani randagi che cristiani e immondizia raccolta una volta alla settimana”. A raccontarlo è stato il ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, intervenendo a un convegno nella sede di Sicindustria a Palermo. Già quest’estate l’esponente del Governo Conte era stato critico con l’amministrazione di Licata, grosso centro dell’Agrigentino. “Ovunque sono andato in Sicilia – ha aggiunto sollecitato dai cronisti – ho trovato gente che si lamentava per la presenza di randagi”.

C’è un luogo che l’ha colpita in negativo? “Andate a Gela, a Licata…” ha aggiunto rivolto ai giornalisti. “Io questa estate sono andato da Licata fino a Favignana e proprio in questa isola ho trovato pulizia, decoro. Questo significa che ci sono delle punte di eccellenze e che se le cose si possono fare a Favignana si possono realizzare anche nel resto dell’Isola. Se a reggere un Comune c’è un commissario e non è in grado lo si manda a casa”.