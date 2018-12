Infrastrutture: Bonometti, perso tempo, bisogna colmare gap con Ue

Milano, 3 dic. (AdnKronos) – “Se ci troviamo a parlare oggi, nel 2018, di infrastrutture, vuol dire che in passato abbiamo perso tempo e che siamo un Paese senza futuro. La prima infrastruttura strategica del nostro Paese è l’impresa ed è per questo che dobbiamo investire su di essa. Se non comprendiamo […]

Milano, 3 dic. (AdnKronos) – “Se ci troviamo a parlare oggi, nel 2018, di infrastrutture, vuol dire che in passato abbiamo perso tempo e che siamo un Paese senza futuro. La prima infrastruttura strategica del nostro Paese è l’impresa ed è per questo che dobbiamo investire su di essa. Se non comprendiamo questo non avremo crescita e sviluppo. Per Confindustria Lombardia bisogna realizzare le infrastrutture necessarie per colmare il gap con le principali aree europee”. Lo ha afferma il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti tra i protagonisti della manifestazione Torino ‘Infrastrutture per lo sviluppo’.

“Le regioni parte della macroregione alpina, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, con anche l’Emilia Romagna, devono lavorare congiuntamente per sostenere le opere strategiche e, parallelamente, è necessario che le regioni del Centro-Sud vengano messe nelle condizioni di colmare il gap con il Nord Italia”, ha sottolineato.

“Un moderno sistema d’infrastrutture, che risponde alle esigenze di mobilità di beni e persone, crea condizioni favorevoli e migliori per le imprese e i cittadini, riducendo i costi di trasporto, creando certezze nei tempi di movimentazione, aumentando il grado di competitività dell’intero sistema Paese”, ha concluso Bonometti.