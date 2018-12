Caso Saleem: Tajani, scoprire esecutori e mandanti**

Roma, 1 dic. (AdnKronos) – “Bisogna fare piena luce su questa vicenda come è giusto che si faccia luce sull’omicidio di tanti giornalisti nel mondo. E’ giusto che si sappia che l’ha ucciso come è giusto che si sappia chi è il mandante”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del Parlamento europeo […]

Roma, 1 dic. (AdnKronos) – “Bisogna fare piena luce su questa vicenda come è giusto che si faccia luce sull’omicidio di tanti giornalisti nel mondo. E’ giusto che si sappia che l’ha ucciso come è giusto che si sappia chi è il mandante”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, a proposito del corrispondente di Aki-Adnkronos Syed Saleem Shahzad, trovato cadavere in un canale nel nordest del Pakistan nel maggio del 2011.

“Nel mondo -prosegue Tajani- c’è troppa voglia di soffocare la voce della libera stampa. In alcuni Paesi i giornalisti vengono uccisi come è capitato in Pakistan e c’è anche chi, come accade nel nostro Paese, vuole mettere il bavaglio alla libera stampa. Mettere il bavaglio alla libera stampa significa andare contro la democrazia, contro la libertà”.

“In tutto il mondo -conclude il presidente del Parlamento europeo- bisogna scoprire chi sono gli assassini dei giornalisti, senza mai archiviare le indagini finchè non si scoprono non soltanto gli esecutori, ma anche i mandanti”.