Corleone: si insedia nuovo sindaco Nicolosi, mafia opprime e non fa crescere (2)

(AdnKronos) – “Siamo impegnati per cambiare questa città facendola diventare una apprezzata città della Sicilia – dice Nicolosi – sulla scia del lavoro delle tre commissarie”, ha aggiunto Nicolosi. “Così come è importante il contributo dei corleonesi”, ha detto. “E’ un paese ricco di risorse storiche e artistiche – ha poi aggiunto – e poi c’è il turismo e la cultura. C’è un patrimonio enorme che è una ricchezza per tutti noi”. “Io sono stato proposto sindaco dai corleonesi e non da un potente – ha poi detto – un gruppo di corleonesi mi ha detto: ‘Lei deve fare il sindaco’. E così ho accolto la proposta di candidarmi. Ma Corleone rinasce se remiamo tutti nella stessa direzione”.

“Corleone anno zero. Noi abbiamo gestito questo periodo con grande impegno – dice la commissaria Giovanna Termine – abbiamo lavorato per ristabilire la fiducia tra i cittadini e le istituzioni”. “per noi è stata una sorpresa – ha aggiunto – Abbiamo scoperto Corleone”. Parole salutate da un lungo applauso.