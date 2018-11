Sicurezza: Zaia, dopo anni risposte alla gente per bene

Venezia, 29 nov. (AdnKronos) – “Dopo anni di sole parole, con l’approvazione definitiva del ddl Sicurezza, viene data una risposta concreta a un’esigenza primaria della gente per bene come la sicurezza. Come Presidente di una Regione che l’ha invocata inutilmente per anni a tutti […]

Venezia, 29 nov. (AdnKronos) – “Dopo anni di sole parole, con l’approvazione definitiva del ddl Sicurezza, viene data una risposta concreta a un’esigenza primaria della gente per bene come la sicurezza. Come Presidente di una Regione che l’ha invocata inutilmente per anni a tutti i livelli, ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per un lavoro fatto presto e bene, il Governo e il Parlamento”. Lo sottolinea il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dicendosi convinto che “questa decisione è un segnale fortissimo di cambiamento per un Paese dove legalità e sicurezza sono state troppo spesso trascurate”.

“La nuova normativa dà una serie di risposte chiare alle richieste che provenivano dalla società civile, dai cittadini stanchi di subire ingiustizie varie, determinate dalla debolezza di uno Stato più volte debole di fronte all’illegalità e alla clandestinità”, sottolinea Zaia.

“Nei contenuti del Decreto Salvini – conclude Zaia – si ritrovano tanti contenuti di ciò che ripetute volte abbiamo chiesto, inascoltati, ai predecessori: lotta senza quartiere all’illegalità, presidio del territorio, sostegno alle forze dell’ordine, severità rispetto all’immigrazione clandestina come conseguenza della tratta illegale di migranti e del business incontrollato dell’accoglienza. La musica è davvero cambiata”.