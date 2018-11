Bpvi: MdC, sabato data storica al via il processo contro gli ex vertici

Vicenza, 29 nov. (AdnKronos) – “Sabato primo dicembre sarà una data storica in quanto si aprirà finalmente il processo nei confronti di Gianni Zonin e degli ex vertici dell’istituto vicentino che il gup Roberto Venditti, 10 mesi dopo l’udienza del 12 dicembre 2017, ha rinviato a giudizio, ovvero […]

Vicenza, 29 nov. (AdnKronos) – “Sabato primo dicembre sarà una data storica in quanto si aprirà finalmente il processo nei confronti di Gianni Zonin e degli ex vertici dell’istituto vicentino che il gup Roberto Venditti, 10 mesi dopo l’udienza del 12 dicembre 2017, ha rinviato a giudizio, ovvero Giuseppe Zigliotto, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini; è stato rinviato a giudizio anche lo stesso istituto di credito, in qualità di responsabile civile”. Lo sottolinea il Movimento Difesa del Cittadino che annuncia di essersi costituito parte civile in tale procedimento per se stesso e per conto di circa 800 risparmiatori in parte veneti e in parte friulani.

“Ci auguriamo -afferma Matteo Moschini di M.D.C. Veneto- che il procedimento si svolga in modo celere e spedito. Malauguratamente, le tattiche dilatorie consentite dal vigente codice di procedura penale sono molte e non ci stupirebbe che le difese degli imputati le sfruttassero appieno. La prescrizione è senz’altro uno dei maggiori rischi. Siamo certi -conclude Moschini- che il Collegio giudicante, per evitarne il verificarsi, vorrà celebrare una o due udienze a settimana per ogni settimana del mese”.