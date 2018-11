Aqp: applica nuova articolazione tariffaria, più attenzione a famiglie (2)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda l’uso industriale, la tariffa è applicata tenendo conto della quantità dei reflui, scelta ispirata al concetto “chi più inquina più paga”, ma anche sulla qualità degli stessi, secondo l’analisi di determinati parametri del refluo scaricato in pubblica […]

(AdnKronos) – Per quanto riguarda l’uso industriale, la tariffa è applicata tenendo conto della quantità dei reflui, scelta ispirata al concetto “chi più inquina più paga”, ma anche sulla qualità degli stessi, secondo l’analisi di determinati parametri del refluo scaricato in pubblica fognatura.

Inoltre la società precisa che, in base alla legislazione vigente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato (Aqp nel caso della Puglia) si limita ad applicare quanto definito dall’Autorità locale (Aip) e nazionale (Arera). Non spetta ad Acquedotto Pugliese stabilire la tariffa del servizio di fornitura dell’acqua che i cittadini pagano in bolletta. Le tariffe sono stabilite dall’Aip e successivamente approvate dall’Arera.