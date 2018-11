Turismo: da Regione Veneto sostegno a iniziative promozione legate ad auto e moto d’epoca (2)

(AdnKronos) – L’A.S.I. raccoglie, al suo interno, oltre 200.000 appassionati di auto e di veicoli storici e rappresenta, a livello istituzionale il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi sia nazionali che internazionali competenti. Tra le ulteriori funzioni dell’ente ci sono […]

(AdnKronos) – L’A.S.I. raccoglie, al suo interno, oltre 200.000 appassionati di auto e di veicoli storici e rappresenta, a livello istituzionale il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi sia nazionali che internazionali competenti. Tra le ulteriori funzioni dell’ente ci sono il sostegno e la tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, la valorizzarne dell’importanza storica, culturale e sociale dei veicoli storici, la promozione, la conservazione ed il recupero di qualsiasi tipo di veicolo a motore che abbia compiuto almeno vent’anni. Attualmente i veicoli certificati dall’A.S.I., in possesso del certificato di identità rilasciato sulla base dell’autenticità e originalità del veicolo, sono oltre 45.000, con un incremento annuo di circa 3000 unità.

Le attività editoriali proporranno itinerari turistici e panoramici, interessati da importanti raduni di moto e auto d’epoca, in versioni sia a carattere divulgativo, sia di maggior pregio rivolte ad operatori specializzati del settore. Sarà valutata poi la partecipazione ad eventi collegati al segmento turistico dei veicoli storici, sia in ambito nazionale che internazionale (es. Auto e Moto d’Epoca di Padova, Fiera di Stoccarda, Salone di Parigi). Le attività promozionali di sostegno del marchio “Veneto, The Land of Venice” saranno attuate dai club degli organismi certificatori, e in particolare con quelli aderenti ad Asi, previo apposito bando.