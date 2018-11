Pd: Sicilia, congressi provinciali tra il 21 e il 31 dicembre

Palermo, 27 nov. (AdnKronos) – I congressi provinciali del Pd in Sicilia si terranno tra il 21 e il 31 dicembre 2018 “con termine ultimo per la presentazione delle candidature il prossimo 20 dicembre”. Lo ha deciso la Commissione Regionale per il congresso del Pd che nella tarda serata di ieri stabilendo […]

Palermo, 27 nov. (AdnKronos) – I congressi provinciali del Pd in Sicilia si terranno tra il 21 e il 31 dicembre 2018 “con termine ultimo per la presentazione delle candidature il prossimo 20 dicembre”. Lo ha deciso la Commissione Regionale per il congresso del Pd che nella tarda serata di ieri stabilendo la data dei congressi provinciali.

Ieri sera, intanto, la Commissione regionale di garanzia del Pd ha dato ragione a Davide Faraone. Sono stati, infatti, rigettati i ricorsi che chiedevano, da un lato l’annullamento della delibera della direzione regionale dem, quella che aveva istituito la commissione regionale per il congresso, e dall’altro la celebrazione dei congressi provinciali prima dell’assise regionale. La commissione regionale per il congresso, quindi, “legittimata dalla commissione di garanzia regionale” si è riunita ieri sera per stilare il calendario dei congressi territoriali.