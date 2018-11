Olio: Coldiretti, in Lombardia 1 milione chili prodotti, +65% in un anno

Milano, 24 nov. (AdnKronos) – Lombardia in controtendenza rispetto al resto d’Italia con una produzione di olio d’oliva che sfiora il milione di chili con un aumento del 65% rispetto allo scorso anno. Tutto questo mentre nelle campagne si stanno per concludere le operazioni di raccolta e molitura. E’ […]

Milano, 24 nov. (AdnKronos) – Lombardia in controtendenza rispetto al resto d’Italia con una produzione di olio d’oliva che sfiora il milione di chili con un aumento del 65% rispetto allo scorso anno. Tutto questo mentre nelle campagne si stanno per concludere le operazioni di raccolta e molitura. E’ la stima diffusa da Coldiretti Lombardia in occasione della Giornata dell’olio extravergine italiano celebrata al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano, in via Friuli 10, con degustazioni guidate ai prodotti di alcune aziende olivicole di Lombardia, Liguria, Marche e Sicilia e con i consigli del ‘sommelier dell’olio’ per una spesa consapevole anche in vista del Natale.

L’annata positiva in Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – contrasta con il calo del 38% stimato a livello nazionale dove la produzione è scesa a 265 milioni di chili nel 2018, un valore vicino ai minimi storici. A pesare è stato il maltempo, che ha colpito anche la Lombardia ma con danni più contenuti sugli ulivi. “Le nostre piante – spiega Simone Frusca, tecnico di Coldiretti – hanno sofferto soprattutto le tempeste di ottobre, senza le quali il bilancio dell’annata olivicola sarebbe stato ancor più positivo”.

Quest’anno la resa delle olive molite si attesta intorno al 14 per cento, mentre la qualità dell’olio si conferma molto buona. In Lombardia la filiera produttiva coinvolge quasi duemila ettari a uliveti, 1.900 aziende e 6 mila addetti tra stagionali, fissi, titolari e collaboratori, con una trentina di frantoi distribuiti tra le province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Varese, Sondrio e Mantova.