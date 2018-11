Migranti: Zaia, grazie a Salvini per decisione chiusura centro di Cona

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) – “Ciò che chiedevamo inascoltati da tempo immemore è divenuto realtà. Grazie al Ministro per il grande lavoro fatto e per la promessa mantenuta”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta “con sollievo e soddisfazione” […]

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) – “Ciò che chiedevamo inascoltati da tempo immemore è divenuto realtà. Grazie al Ministro per il grande lavoro fatto e per la promessa mantenuta”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta “con sollievo e soddisfazione” la decisione, comunicata dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di chiudere definitivamente il centro di accoglienza per immigrati richiedenti asilo di Cona, in provincia di Venezia. “Cona e Bagnoli aggiunge Zaia – finalmente sono chiuse. Dalle parole ai fatti non è solo uno slogan, ma diventa realtà”.